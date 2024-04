Sollicitatieformulier prinses Diana geveild in Bristol

Een aanmeldingsformulier van prinses Diana voor een baan als nanny wordt binnenkort geveild in Bristol. Diana vulde het formulier in mei 1979 in, toen ze 17 jaar oud was. Ze woonde toen net een paar weken in Londen.

Het gaat om een aanmeldingsformulier voor het elite nannybureau Solve Your Problem Ltd. Een opvallend detail aan het document is de informatie die erop vermeld staat. De latere prinses van Wales had bij haar geboortedatum 1 juli 1960 ingevuld, terwijl het eigenlijk 1 juli 1961 moest zijn. Andrew Stowe van veilinghuis Auctioneum Ltd. zegt tegen de BBC dat dat waarschijnlijk met opzet is gedaan. “Daardoor zou Diana ouder lijken en dus meer kans maken op een baan bij het bureau, of op zijn minst een hoger salaris”, zei Stowe. “Maar het kan natuurlijk ook gewoon een simpele vergissing zijn.”

Het document wordt op 30 april geveild. Naar verwachting kan het papier tot 8000 pond (9300 euro) opleveren.