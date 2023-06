Sotheby’s veilt schapentrui prinses Diana

Een trui die ooit het bezit was van prinses Diana gaat later dit jaar onder de hamer. Veilinghuis Sotheby’s maakte maandag bekend dat de zogenoemde Black Sheep sweater onderdeel is van de aanstaande Fashion Icons-veiling.

Sotheby’s verwacht dat het kledingstuk tot 80.000 dollar zal opleveren (ruim 73.000 euro). De veiling opent op 31 augustus en gaat door tot 14 september. De trui zal ook worden tentoongesteld tijdens de New York Fashion Week.

Op de inmiddels beroemde trui van het merk Warm & Wonderful staan veel witte schapen en één zwart schaap. Diana droeg de trui voor het eerst in 1981 en foto’s van de prinses in het kledingstuk stonden destijds in veel kranten. Door de jaren heen is veel gespeculeerd over de betekenis van het zwarte schaapje op de trui. De trui kwam ook voorbij in het vierde seizoen van de Netflixserie The Crown, waarin Emma Corrin de rol van prinses Diana speelde.

Beschadigde trui

Volgens het veilinghuis kregen de ontwerpers van de trui een aantal weken na haar verschijning een brief van Buckingham Palace, waarin werd uitgelegd dat de trui van Diana was beschadigd. De prinses vroeg of de trui gerepareerd kon worden of dat ze een nieuw exemplaar kon krijgen. Dat laatste gebeurde en in 1983 verscheen de prinses opnieuw in het openbaar, met de nieuwe trui. De makers waren de oude, beschadigde trui alweer vergeten tot die eerder dit jaar weer werd gevonden. Na zorgvuldig onderzoek kwam Sotheby’s tot de conclusie dat de trui de originele trui van Diana was die zij ruim 40 jaar geleden droeg.

Sotheby’s heeft eerder dit jaar meer bezittingen van Diana voor veel geld weten te verkopen. Zo leverde een jurk die prinses Diana droeg tijdens een fotoshoot voor het blad Vanity Fair omgerekend liefst 556.000 euro op. Een ketting van Diana werd door realityster Kim Kardashian gekocht. Die betaalde daar zo’n 183.000 euro voor.