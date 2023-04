Speciale munten om kroning Charles te vieren in de maak

Er komen speciale munten op de markt om de aanstaande kroning van de Britse koning Charles te vieren. Het gaat om munten van een halve pond en een met een waarde van 5 pond. De collectie wordt later deze maand bekendgemaakt.

Op de munten is Charles met een zogenoemde Tudor-kroon te zien. De Tudor-kroon werd door Charles zelf uitgekozen, hoewel die niet meer bestaat, maar in 1640 werd vernietigd. Op de munten met een waarde van een halve pond staat ook een afbeelding van Westminster Abbey.

De munten zijn ontworpen door kunstenaar en beeldhouwer Martin Jennings. Hij zegt “trots” te zijn op de munten, bedoeld voor een “zowel waardige als feestelijke historische gelegenheid”.

Historisch moment

De kroning van Charles is op 6 mei. “Het is een historisch moment voor Groot-Brittannië en mensen zullen iets willen hebben om eraan te herinneren en deze munten zijn daarvoor de perfecte keuze”, zei Rebecca Morgan, de directeur van verzamelaarszaken bij The Royal Mint, een Brits munthuis. “Dit is de eerste kroning die de meesten van ons ooit zullen hebben gezien, want het is 70 jaar geleden dat de laatste kroning in dit land plaatsvond. We weten dat veel mensen zich klaarmaken voor een groot feest.”

Vanaf 24 april zijn de munten te koop. De munten van een halve pond kosten tussen de 11 en 1220 pond en de munten van 5 pond moeten tussen de 14,50 en 2995 pond opbrengen.