Sting: zachtjes gehuild om de Queen

Meer Britse sterren hebben stilgestaan bij het overlijden van koningin Elizabeth. Zo reageerde Sting verslagen op het overlijden van de Britse koningin. “Ik heb zachtjes gehuild om de Queen. Ik ben verdrietig voor mijn land en wat het heeft verloren”, schreef de zanger op sociale media.

Ook Simon Cowell laat weten “ongelooflijk bedroefd” te zijn door het overlijden van de koningin. “Ik voel me gelukkig dat we in mijn leven een monarch hebben gehad die erin slaagde om groots leiderschap, traditie en vooruitgang in balans te brengen”, aldus de presentator.

Mick Jagger plaatste op sociale media een persoonlijk bericht, naast de boodschap die hij eerder met The Rolling Stones deelde. “Koningin Elizabeth II is er mijn hele leven geweest. Ik herinner haar als een prachtige jonge dame, tot de zeer geliefde grootmoeder van de natie. Mijn innige deelneming gaat uit naar de koninklijke familie.”