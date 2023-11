Taylor Swift weigerde uitnodiging kroningsconcert Charles

Taylor Swift heeft eerder dit jaar een uitnodiging om op te treden tijdens het concert ter ere van de kroning van Charles afgewezen. Dat schrijft de Britse royaltywatcher Omid Scobie in zijn boek Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival.

In het boek schrijft Scobie niet waarom de 33-jarige Swift nee zei tegen de kans om op te treden tijdens het kroningsconcert. Op 6 mei dit jaar werd Charles gekroond. Op die dag had Swift ook een show van haar Eras Tour gepland staan.

Andere artiesten die nee zeiden tegen het kroningsconcert van Charles zijn onder anderen Adele, Ed Sheeran, Harry Styles en Elton John. Uiteindelijk traden onder anderen Katy Perry, Lionel Richie en Andrea Bocelli op tijdens het concert bij Windsor Castle.