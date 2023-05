Tegenslag voor Harry in strijd om beveiliging Verenigd Koningrijk

De Britse prins Harry mag van het Britse hooggerechtshof het besluit dat hij niet zelf voor politiebeveiliging mag betalen als hij in het Verenigd Koninkrijk is, niet aanvechten. Dat melden Britse media dinsdag.

Harry, de jongste zoon van koning Charles, wordt niet meer beveiligd door de politie sinds hij en zijn vrouw Meghan in 2020 terug zijn getreden als werkende leden van de Britse koninklijke familie. Ook verhuisden Harry en Meghan naar de Verenigde Staten.

Het hooggerechtshof stemde er vorig jaar mee in dat Harry de oorspronkelijke beslissing om zijn beveiliging te beëindigen moet kunnen aanvechten. Het hof is echter van mening dat Harry dan niet ook een rechterlijke toetsing kan aanvragen om te bepalen of hij zelf voor de politiebeveiliging mag betalen.

Harry klaagde het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken eerder aan vanwege het besluit om zijn politiebescherming op te heffen. Toen eiste de 38-jarige prins dat een genomen besluit, dat individuen niet privé mogen betalen voor politiebescherming, moet worden teruggedraaid.