Telegraph: koninklijke familie wil eenheid en omarmt Andrew weer

Prins Andrew is zondag samen met andere leden van de koninklijke familie naar de kerk in Balmoral gegaan. De in opspraak geraakte hertog van York arriveerde opvallend genoeg in een auto samen met troonopvolger prins William en prinses Catherine. Insiders zeggen tegen The Telegraph dat de familie daarmee na een periode van onrust rond Andrew eenheid wil uitstralen.

De 63-jarige Andrew werd beschuldigd van seksueel wangedrag en werd bekritiseerd vanwege zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanwege de kwestie legde hij in 2020 al zijn officiële taken neer. Vorig jaar werden hem al zijn militaire titels en beschermheerschappen afgenomen.

Naar verluidt zou de kwestie binnen de familie voor ruzie hebben gezorgd. Eerder dit jaar, tijdens Pasen, werd Andrew nog genegeerd door William en Catherine bij een soortgelijke dienst. Toen arriveerde Andrew nog in een aparte auto.

Dat de lucht binnen de familie weer geklaard lijkt, betekent niet dat de hertog van York weer publieke koninklijke taken zal krijgen. Bronnen zeggen tegen The Telegraph dat dit uitgesloten is.