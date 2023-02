Telegraph: paleis overweegt Camilla ‘gewoon’ koningin te noemen

Buckingham Palace overweegt om Camilla voortaan officieel te betitelen als koningin, in plaats van haar huidige titel koningin-gemalin. Dat melden diverse Britse media, waaronder de krant The Telegraph. Volgens de publicatie zou dat kunnen gebeuren na de kroning van Charles begin mei.

Een eerste hint voor de aanstaande wijziging kwam deze week, toen de vrouw van koning Charles een naamsverandering van haar goede doel aankondigde. Haar organisatie The Reading Room staat nu bekend onder de noemer The Queen’s Reading Room, dus zonder gemalin in de naam.

Tijdens de kroning op 6 mei in Westminster Abbey zal Camilla ook gekroond worden. De Britse koningin-gemalin zal op die dag de kroon van koningin Mary dragen.