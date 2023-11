Telegraph: prins Andrew en ex-vrouw schikken in zaak rond bankier

Prins Andrew en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson hebben een schikking getroffen in een zaak rond een bankier die wordt verdacht van het verduisteren van grote hoeveelheden geld. Dat meldt The Telegraph. De hertog van York en zijn gezin raakten betrokken bij de zaak omdat zij veel geld hadden ontvangen van de voormalige bankier, die wordt beschuldigd van het stelen van 40 miljoen pond van een Turkse vrouw.

Tijdens een zitting van het Hooggerechtshof werd duidelijk dat de hertog en hertogin van York een schikking hebben getroffen met de vrouw, genaamd Nebahat Evyap Isbilen. Het gezin van Andrew zou zo’n 1,4 miljoen pond (1,6 miljoen euro) hebben ontvangen van Selman Turk, een voormalige bankier van Goldman Sachs. Er was 750.000 pond overgemaakt naar de prins, zogenaamd om iemand aan een paspoort te helpen. Die som had Andrew al terugbetaald in maart 2021 toen het anders bleek te zitten. Verder schrijft The Telegraph over een reeks uitbetalingen aan Andrew, Sarah Ferguson en prinses Eugenie. Details over de schikking zijn niet bekend.

Turk vertelde onder meer dat de hertogin van York een jaar lang 25.000 pond per maand zou moeten krijgen. Een uitleg waarom Sarah Ferguson recht had op die sommen geld, gaf Turk echter niet. Andrew en Sarah Ferguson worden er overigens allebei niet van beschuldigd iets verkeerd te hebben gedaan. Dat geldt ook voor hun dochters Beatrice en Eugenie, die geen weet hadden van de omgang van hun ouders met Turk.

De voormalig bankier ontkende dat hij het geld op oneerlijke wijze heeft verkregen. De vrouw zou zelf hebben besloten om prins Andrew geld te geven, stelde hij.