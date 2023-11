The Crown-acteur ontmoette veel royals, behalve eigen personage

Jonathan Pryce heeft in zijn leven een aantal leden van het Britse koningshuis mogen ontmoeten, behalve degene die hij in de Netflixserie The Crown speelt. Dat zegt de vertolker van prins Philip tegen entertainmentrubriek E! News.

De 76-jarige acteur heeft wijlen koningin Elizabeth “een paar keer ontmoet toen hij ergens voor in de rij stond” en prinses Diana twee keer. “Anne heeft mij met het zwaard geridderd en Charles hing een medaille om mijn nek toen ik commandeur van het Britse rijk werd”, herinnert Pryce zich.

Prins Philip, de royal die Pryce in seizoen 5 en 6 van The Crown speelt, zat hier dus niet bij. Om hem toch goed te kunnen spelen, heeft de acteur mensen die dicht bij de prins stonden ontmoet en hen om advies gevraagd. “Die inzichten waren erg nuttig, want ik kende hem alleen als een zeer nuchter iemand die altijd een meter achter de koningin liep en soms iets verkeerds zei. Je krijgt een veel beter beeld van een man die gewoon goed gezelschap was.”

Met name aan de ontmoetingen met de Queen koestert Pryce warme herinneringen. “Ik genoot zeer van het vertellen over een toneelstuk waar ik in meespeelde op dat moment, en dat zij het zou moeten zien. Het stuk heette The Goat en ging over een man die verliefd werd op een geit. Haar reactie? Ze liep langzaam van me weg.”