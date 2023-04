The Proclaimers geschrapt van playlist kroning Charles

Het nummer I’m Gonna Be (500 Miles) van de Schotse groep The Proclaimers is van de officiële playlist van de kroning van koning Charles gehaald. De BBC meldt maandag dat het liedje is verwijderd vanwege republikeinse sympathieën van frontman Charlie Reid.

Op de aanwezigheid van de The Proclaimers in de lijst was volgens de BBC kritiek gekomen omdat frontman Reid in september openlijk steun had betuigd aan een man die tijdens de officiële aankondiging van Charles als koning protestleuzen had geroepen en was gearresteerd. Het ministerie van Cultuur vond die steun volgens de BBC voldoende om de band te schrappen.

Op de Spotify-playlist staan vooraanstaande Britse artiesten. De lijst was in aanloop naar de kroning van Charles samengesteld door het Britse ministerie van Cultuur om “Britse en Commonwealth-artiesten te vieren”.

De kroning van koning Charles en koningin Camilla vindt op 6 mei plaats in Westminster Abbey in Londen.