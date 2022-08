The Sun: prins Charles brengt vaker bezoek aan moeder dan normaal

Prins Charles brengt vaker dan gewoonlijk een bezoek aan zijn moeder, de Britse koningin Elizabeth. Dat meldt The Sun, die suggereert dat dit samenhangt met haar broze gezondheid.

De bezoekjes zouden vooral in de ochtenden plaatsvinden op Balmoral Castle in Schotland, waar de 96-jarige koningin momenteel verblijft. Het komt niet vaak voor dat de prins zijn moeder zo vaak en zonder afspraak bezoekt, stelt The Sun.

Eerder meldden verschillende Britse media dat Elizabeth de nieuwe premier van Groot Brittannië begin september mogelijk niet benoemt op Buckingham Palace, zoals de traditie is, ook vanwege haar broze gezondheid. Artsen zouden de koningin geadviseerd hebben om niet te veel te reizen en de benoeming op 6 september valt in de periode dat Elizabeth traditioneel op Balmoral Castle verblijft. Normaliter is ze daar van juli tot oktober.

De Britse koningin miste een paar maanden geleden ook onderdelen van de viering van haar platina jubileum.