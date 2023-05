The Sun: prins Harry uur na kroning Charles onderweg naar VS

Prins Harry is kort na de kroning van zijn vader, koning Charles, op het vliegtuig gestapt naar de Verenigde Staten (VS). Dat meldt de Britse tabloid The Sun. De 38-jarige Britse prins zou een uur na de kroningsceremonie in Westminster Abbey bij Heathrow Airport zijn gezien.

Eerder meldden verschillende media al dat de zoon van de Britse koning, die met zijn vrouw Meghan in Californië woont, snel terug naar huis zou willen vanwege de verjaardag van hun zoon Archie. Hij is zaterdag 4 jaar geworden. Meghan bleef sowieso in Californië met Archie en hun 1-jarige dochter Lilibet.

Het was lange tijd onzeker of Harry wel naar de kroning zou komen, gezien de relatie met zijn familie is verslechterd na zijn stap terug binnen het Britse koningshuis in 2020.