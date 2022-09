Thomas Markle: Meghan is me niet verloren, ze heeft me gedumpt

Thomas Markle heeft opnieuw uitgehaald naar zijn dochter Meghan. De 78-jarige Thomas uitte kritiek op uitspraken van zijn dochter, waarin ze zei haar vader te hebben “verloren”. “Meghan is mij niet kwijtgeraakt, ze heeft me juist gedumpt”, aldus Thomas in een interview met The Sunday Times.

“Ze weet me te vinden, mijn nummer is niet veranderd”, vervolgt Thomas in het interview. De vader van Meghan zegt dat hij graag van zijn dochter en schoonzoon, prins Harry, wil horen. “En mijn kleinkinderen wil ik graag voor het eerst ontmoeten.” Meghan heeft al jaren geen contact meer met haar vader.

Thomas zegt nog steeds “erg ziek” te zijn van een beroerte die hij in mei kreeg. Samantha Markle, de halfzus van Meghan, gaf de verstoorde relatie van haar vader met de hertogin van Sussex de schuld van zijn gezondheidsproblemen. Hij zou enorm veel stress ondervinden van hun problematische verstandhouding.