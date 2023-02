Von der Leyen ontmoet koning Charles tijdens Brexitbezoek

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft maandag een ontmoeting met de Britse koning Charles. Het maakt volgens Britse media deel uit van de gesprekken die Von der Leyen in Londen voert over de status van Noord-Ierland. Zij is maandag naar Londen gekomen om een nieuwe deal met premier Rishi Sunak te bezegelen.

Charles zou Von der Leyen eigenlijk zaterdag al ontmoeten, maar dat werd een dag van tevoren afgeblazen. De koning heeft geen rol in de onderhandelingen, maar Britse media speculeren wel dat een ontmoeting gezien zou kunnen worden als steun voor het akkoord, maar regeringsbronnen ontkennen dat. Het Britse koningshuis mengt zich zelden in politiek.

Een woordvoerder van de koning ziet de samenkomst tussen Charles en Von der Leyen als iets normaals. “De koning ontmoet graag elke wereldleider die Groot-Brittannië bezoekt en de regering adviseert hem dat te doen.”

Von der Leyen schrijft op Twitter dat ze zin heeft in haar bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. “Ik kijk ernaar uit de bladzijde om te slaan en een nieuw hoofdstuk te beginnen met onze partner en vriend.”