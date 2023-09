Voormalig agenten verstuurden racistische berichten over Meghan

Vijf voormalige agenten van de Londense Metropolitan Police hebben donderdag schuld bekend aan het versturen van racistische berichten op WhatsApp. Er zouden volgens Britse media ook berichten tussen zitten die gingen over Meghan, de hertogin van Sussex. De berichten werden verstuurd tussen september 2020 en 2022, schrijft de BBC.

De vrouw van prins Harry was niet de enige die werd genoemd in de racistische berichten. Ook werd in berichten verwezen naar prins William en prinses Catherine, koningin Elizabeth en prins Philip. Ook waren er volgens de aanklachten berichten over de Britse premier Rishi Sunak, voormalig minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel en voormalig gezondheidsminister Sajid Javid.

De agenten waren allemaal al gestopt bij de Metropolitan Police tussen 2001 en 2015. Allen waren zij enige tijd lid van de Diplomatic Protection Group. De vijf verdachten, allen tussen de 62 en 67 jaar oud, moesten donderdag voorkomen in het Westminster Magistrates’ Court. Zij pleitten allemaal schuldig.