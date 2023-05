Vrouw (81) overleden na aanrijding politie-escorte Sophie

De vrouw die werd aangereden door een motorrijder die Sophie, de hertogin van Edinburgh, begeleidde is overleden. De familie van de 81-jarige dame laat aan The Telegraph weten dat ze de afgelopen twee weken voor haar leven heeft “gevochten” maar “onherstelbare” hersenschade had opgelopen.

Het ongeluk gebeurde op 10 mei in Londen. Een ooggetuige vertelde eerder dat de vrouw door een groot scherm, dat er nog stond vanwege de kroning van koning Charles, minder goed zicht had op het aankomende verkeer. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog.

Sophie zou het ongeluk zelf niet hebben gezien. De hertogin liet daarna wel weten te bidden voor het slachtoffer en haar familie. “Ze is dankbaar voor de snelle reactie van de hulpdiensten en zal de ontwikkelingen op de voet volgen”, liet Buckingham Palace toen in een verklaring weten.