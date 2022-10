Vrouw uit Noord-Ierland tegen Kate: Ierland hoort bij de Ieren

Een vrouw die prinses Catherine donderdag een hand gaf tijdens het eendaagse bezoek aan Noord-Ierland heeft gezegd dat het “leuker was geweest om haar te ontmoeten als ze in haar eigen land was geweest”. De vrouw, die haar ontmoeting met de prinses van Wales filmde, zei ook dat “Ierland van de Ieren is”.

Het bezoek was enigszins beladen gezien de verslechterde band tussen Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk. In Belfast werden William en Catherine ook verwelkomd door burgemeester Tina Black en lokaal parlementslid John Finucane, die beiden behoren tot de Sinn Féin-partij. De partij wil al lange tijd dat Noord-Ierland zich opnieuw bij Ierland voegt.

Catherine bracht samen met prins William een bezoek aan Belfast om verschillende organisaties te bezoeken. Zo deed het stel een wedstrijdje cocktails maken tegen elkaar. De twee hadden een klein beetje hulp maar moesten onder veel gelach hun eigen drankjes mixen en schudden.