William bedankt voetbalster Daly voor ‘onvergetelijke optredens’

De Britse prins William heeft de Engelse voetbalster Rachel Daly bedankt voor haar inzet voor het nationale voetbalelftal. De 32-jarige Daly maakte woensdag het einde van haar interlandloopbaan bekend.

Daly was deel van de Engelse ploeg die in 2022 in eigen land de Europese titel veroverde. “Bedankt voor de vele onvergetelijke optredens met de Lionesses”, schrijft William op sociale media. De prins is voorzitter van de Britse voetbalbond FA.

De voetbalster blijft nog wel actief bij haar club Aston Villa. William ziet er het positieve van in dat Daly stopt bij het nationale team. “Veel meer doelpunten voor Villa nu!”, schrijft de prins, die bekendstaat als groot fan van voetbalclub Aston Villa.