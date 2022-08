William blij dat hij niet meer door Jill Scott getackeld wordt

De Britse prins William is vol lof over de Engelse voetbalster Jill Scott. De 35-jarige middenveldster beëindigde dinsdag haar carrière na 161 interlands. Alleen Fara Williams (172 wedstrijden) speelde vaker voor de ‘Lionesses’.

Volgens William is Scott “een pionier in het vrouwenvoetbal en een geweldige teamspeler”. “Gefeliciteerd met een prachtige carrière, het was een genoegen je te leren kennen”, schrijft William. “Ik ben wel een beetje blij dat er geen slidings meer zullen zijn tijdens ‘vriendschappelijke’ potjes voetbal…”

Scott haalde de prins ooit tijdens een vriendschappelijke wedstrijd onderuit en sindsdien is het incident een ‘inside joke’ voor de twee. William grapte ooit dat hij een litteken heeft overgehouden aan de sliding van de Engelse voetbalster.

William zag de voetbalster vorige maand nog, toen de Engelse ploeg het EK voetbal won. Scott speelde ook mee in de finale tegen Duitsland, als invaller. Na afloop feliciteerde William de speelsters met hun winst, waarbij onder anderen Scott een omhelzing kreeg van de prins.