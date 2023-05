William, Catherine en Anne schuiven aan bij kroningslunches

Prins William en prinses Catherine hebben zondagmiddag een vorkje meegeprikt tijdens een kroningslunch georganiseerd door mensen uit de buurt van Windsor Castle. Iedereen in het Verenigd Koninkrijk werd opgeroepen de dag na de kroning van koning Charles en koningin Camilla een lunch te organiseren met buurtgenoten.

Ook Charles’ zus prinses Anne en haar man Timothy Laurence schoven aan bij een lunch. Zij deden dat in Swindon. Premier Rishi Sunak nodigde buurtbewoners uit aan zijn lunchtafel op Downing Street, waar ook First Lady Jill Biden mee kwam eten.

In aanloop naar de zogeheten Big Lunch, wensten koning Charles en koningin Camilla iedereen veel plezier. “Of dit nou uw eerste Big Lunch ooit is, of dat het nou deel uitmaakt van uw jaarlijkse planning, we sturen onze warmste goede wensen naar eenieder van u en iedereen die met u is. We hopen dat het een genot voor iedereen zal zijn.” Ter ere van het evenement werd zelfs een recept voor een speciale kroningsquiche gedeeld, met bonen, dragon en spinazie.