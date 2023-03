William dankt Poolse president voor hulp aan Oekraïne

De Britse prins William heeft tijdens zijn ontmoeting met de Poolse president Andrzej Duda zijn dank uitgesproken voor de Poolse steun aan de bevolking van Oekraïne. “De prins van Wales heeft de gelegenheid genomen om de president en de Poolse bevolking te bedanken, die zoveel hebben gedaan om Oekraïners te helpen die hierheen zijn gevlucht”, liet een woordvoerder van de prins weten.

Het kantoor van Duda deelde op Twitter beelden van het gesprek met William. Tijdens het gesprek ging het over de humanitaire hulp aan Oekraïne, dat inmiddels al meer dan een jaar in oorlog is met Rusland.

William was sinds woensdag in Polen. Eerder op donderdag legde hij een krans bij het monument van het graf van de onbekende soldaat in Warschau. Ook sprak hij met een groep jonge vluchtelingen tijdens een bezoek aan Koszyki Hall in de Poolse hoofdstad.