William en Catherine achter koningspaar naar Buckingham Palace

Prins William, prinses Catherine en hun kinderen George (9), Charlotte (8) en Louis (5) zijn met een koets richting Buckingham Palace vertrokken. Het gezin rijdt achter de net gekroonde koning Charles en koningin Camilla in de Gouden Staatskoets aan. De jongste zoon, Louis, zwaaide enthousiast naar het publiek.

Prins William en prinses Catherine liepen mee in de processie Westminster Abbey in. William hielp zijn vader ook bij het omdoen van de kroningsmantel en sprak hem toe. Ook prins George had een officiële rol. De 9-jarige diende als één van de pages van zijn grootvader.

Op Buckingham Palace vindt de balkonscène plaats, waar wordt gezwaaid naar het publiek.