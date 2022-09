William en Catherine brengen dinsdag bezoek aan Wales

Prins William en prinses Catherine reizen dinsdag af naar Wales. De prins en prinses van Wales brengen een bezoek aan het eiland Anglesey, waar ze hebben gewoond, en de stad Swansea. Het echtpaar kijkt ernaar uit, laat Kensington Palace weten.

William en Catherine beginnen de dag op Anglesey. Daar gaan ze langs bij een station voor reddingsboten. Daarna gaan de prins en prinses naar een nabijgelegen café en ontmoeten ze lokale ondernemers.

Het koppel reist vervolgens door naar Swansea waar een bezoek aan de St. Thomas Church gepland staat. Deze kerk heeft onder meer een eigen voedselbank en levert babyspullen aan kansarme moeders. William en Catherine ontmoeten dinsdag enkele vrijwilligers van die initiatieven.

Het is de eerste keer dat de twee als de prins en prinses van Wales in het land zijn. William nam die titel na het overlijden van koningin Elizabeth over van zijn vader koning Charles.