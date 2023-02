William en Catherine brengen eerste officiële bezoek aan Cornwall

Prins William en prinses Catherine brengen voor het eerst samen een officieel bezoek aan Cornwall sinds ze de titel hertog en hertogin van Cornwall hebben. Het koppel gaat onder meer langs bij het National Maritime Museum Cornwall.

William is solo al wel eerder als hertog van Cornwall naar het graafschap in het zuidwesten van Engeland afgereisd. In november ging hij langs bij lokale ondernemers.

De prins is sinds het overlijden van koningin Elizabeth vorig jaar ook prins van Wales, graaf van Chester, hertog van Cambridge en hertog van Rothesay. Zijn vrouw Catherine draagt daarvan de vrouwelijke titels.