William en Catherine feliciteren Emma Raducanu met nieuwe titel

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben tennisster Emma Raducanu gefeliciteerd met haar nieuwe titel. De 19-jarige tennisster uit Engeland werd zondag door de BBC uitgeroepen tot sportpersoonlijkheid van het jaar.

“Gefeliciteerd @EmmaRaducanu met een werkelijk geweldig jaar”, schrijft het paar op Twitter.

Raducanu won in september, toen ze nog achttien jaar was, het grandslamtoernooi US Open. William en Catherine zeiden toen dat ze de wedstrijd “enorm leuk” vonden om te kijken. “Geweldig, we zijn zo trots op je”, aldus het paar.

Later die maand sloeg Catherine ook nog even een balletje met Raducanu. Daarop kreeg ze zelfs een compliment van de tennisster. De hertogin van Cambridge zou volgens de 19-jarige een mooie forehand hebben.