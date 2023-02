William en Catherine op tribune bij rugbywedstrijd Engeland-Wales

De Britse prins William en zijn vrouw Catherine zaten zaterdagavond samen op de tribune tijdens de rugbywedstrijd tussen Wales en Engeland in de Six Nations League. Het koppel moedigde in Cardiff wel twee verschillende teams aan. William is namelijk beschermheer van de Welsh Rugby Union, Catherine is beschermvrouwe van de Engelse Rugby Football Union.

Hoewel William en Catherine voor verschillende teams waren, mocht dat te pret niet drukken. “Wat een geweldige helft! Kom maar op met de volgende 40 minuten”, schreef het koppel halverwege de wedstrijd op hun officiële Twitterkanaal.

Catherine had aan het einde wel iets meer reden tot juichen dan haar man. Engeland won de ontmoeting met Wales namelijk met 20-10.