William en Catherine praten met gewonde rugbyers in Cardiff

Prins William en prinses Catherine gaan zaterdag in Cardiff naar een rugbywedstrijd. Het paar gaat naar de wedstrijd tussen Wales en Engeland in de Six Nations Championship. Het koppel praat voor de wedstrijd met ernstig geblesseerde of gewonde spelers.

Daarna openen ze een nieuwe ruimte in het Millennium Stadium, de Sir Tasker Watkins Suite. Die is speciaal opgezet om spelers, die tijdens het rugbyen gewond of geblesseerd zijn geraakt, en hun families voor de wedstrijd op te vangen.

William is beschermheer van de Welsh Rugby Union (WRU) en de Welsh Rugby Charitable Trust. Die laatste organisatie werd in 1972 opgericht om spelers die ernstig gewond zijn geraakt tijdens het rugbyen en hun families te steunen. Prinses Catherine is beschermvrouwe van de Rugby Football Union.