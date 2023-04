Verenigd Koninkrijk

Zien: William en Catherine staan stil bij 5e verjaardag Louis

Verenigd Koninkrijk Vorsten Deel dit artikel:







The Prince and Princess of Wales meet future creative industries talent with a visit to The Rectory, Birmingham, West Midlands, UK, on the 20th April 2023. Picture by Jacob King/WPA-Pool//GEORGEROGERS_G0778/Credit:GEORGE ROGERS-POOL/SIPA/2304210836