William en Catherine steunen slachtoffers noodweer Nieuw-Zeeland

De Britse prins William en zijn vrouw Catherine hebben woensdagavond in een bericht op Twitter stilgestaan bij de slachtoffers van het natuurgeweld in Nieuw-Zeeland. De afgelopen tijd werd het land, dat onderdeel is van het Britse Gemenebest, getroffen door onder meer cycloon Gabrielle, die veel schade aanrichtte.

“We denken aan alle gemeenschappen die geraakt zijn door het verwoestende weer in Aotearoa, Nieuw-Zeeland”, schrijven William en Catherine. “Zoals altijd zijn we onder de indruk van de dappere inspanningen van hulpverleners die hun leven riskeren om mensen in gevaar te helpen.”

Het Britse paar sluit de tweet af met een boodschap in het Maori, de oorspronkelijke taal van Nieuw-Zeeland: “Blijf veilig allemaal.”