William krijgt kaarten voor Catherine tijdens werkbezoek

Prins William heeft donderdag tijdens een werkbezoek kaarten voor zijn zieke vrouw gekregen. Bij de organisatie Surplus for Supper in Surrey kreeg de prins van mensen handgeschreven beterschapswensen voor prinses Catherine, die kanker heeft.

Een vrouw vertelde aan tv-zender ITV dat ze de “hele avond” had nagedacht over haar bericht voor de prinses. “Heel erg bedankt, dat is aardig”, reageerde William toen hij de kaart in handen kreeg.

Het is de eerste keer dat de prins aan het werk is sinds Catherine eind vorige maand bekendmaakte dat ze lijdt aan kanker. William ging in Surrey langs bij een organisatie die eten doneert aan voedselbanken en andere liefdadigheidsinstellingen. De prins nam een kijkje in de keuken van de organisatie en hielp ook mee met het snijden van selderij.

William is later op donderdag in Londen waar hij langs zal gaan bij een jeugdcentrum.