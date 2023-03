William legt krans bij graf van de onbekende soldaat in Warschau

De Britse prins William heeft donderdag in Warschau een krans gelegd bij het graf van de onbekende soldaat. Daarmee volgde William het voorbeeld van zijn grootouders Elizabeth en Philip, die tijdens een staatsbezoek in 1996 op dezelfde plek een krans legden.

De prins deelde via zijn officiële Twitterkanaal enkele beelden van het moment. “Ter nagedachtenis aan al diegenen die hun leven hebben verloren en als dank aan allen die hebben gediend en dat blijven doen over de hele wereld”, stond bij de foto’s. Het graf van de onbekende soldaat in Warschau is in de jaren 20 van de vorige eeuw gebouwd ter nagedachtenis aan soldaten die hun leven gaven voor hun vaderland.

Het is voor William het eerste bezoek aan Polen sinds hij er in 2017 naartoe ging met zijn vrouw Catherine. Later op donderdag heeft de prins nog een ontmoeting met de Poolse president Andrzej Duda.

William begon woensdag aan zijn onaangekondigde bezoek aan Polen. Hij ging toen langs bij Britse en Poolse militairen en bezocht ook een opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen.