William praat met daklozen voor inzamelingsactie Red Nose Day

Prins William (40) is aanstaande vrijdag op de BBC te zien tijdens Red Nose Day, de dag waarop geld wordt opgehaald voor het goede doel. Dit jaar wordt er geld ingezameld voor daklozen in het Verenigd Koninkrijk.

Voor de uitzending heeft William tijd doorgebracht met Nawshin en Miles, zij hebben persoonlijk ervaren hoe het is om dakloos te zijn en hebben hier een podcast over gemaakt. Met de prins delen zij hun ervaringen en zelf vertelt William waar zijn passie voor het aanpakken van de daklozenproblematiek vandaan komt.

William zegt dat zijn moeder Diana hem op jonge leeftijd al liet zien hoe belangrijk de problematiek is. “Ik ben blij dat ze dat heeft gedaan”, aldus de prins. “Ik denk dat ze teleurgesteld zou zijn als ze zou zien dat er nog steeds geen oplossing is voor de daklozenproblematiek ten opzichte van de tijd wanneer zij er zelf in geïnteresseerd en betrokken bij was.”