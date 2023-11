William prijst ‘inspirerende’ winnaars Tusk Conservation Awards

Prins William prijst de winnaars van de elfde Tusk Conservation Awards. “Jullie toewijding aan het beschermen van de Afrikaanse natuur is werkelijk inspirerend”, schrijft William in een bericht op Instagram.

De Britse troonopvolger was maandagavond aanwezig bij de elfde uitreiking van de prijzen in het hotel The Savoy in Londen. William is beschermheer van de organisatie Tusk, die zich inzet voor de bescherming van de natuur in Afrika.

“Gefeliciteerd, alle winnaars, voor jullie inzet voor natuurbehoud”, liet William op social media weten na afloop van de prijsuitreiking. De Britse prins noemt het werk dat de winnaars doen “briljant” en “van cruciaal belang voor de bescherming van wilde dieren in Afrika”.

Jaarlijks worden de Tusk Conservation Awards uitgereikt om mensen die een positieve impact maken op het gebied van natuurbescherming in Afrika te belonen. Sinds 2005 is William beschermheer.