William weer aan het werk sinds nieuws over ziekte van Catherine

Prins William is donderdag in Surrey en Londen voor een werkbezoek. Het is de eerste keer dat de prins van Wales aan het werk gaat sinds zijn vrouw prinses Catherine eind vorige maand bekendmaakte dat ze kanker heeft.

De prins maakt donderdag meerdere stops. Hij is begonnen bij een organisatie die eten doneert aan voedselbanken.

Catherine onthulde in een video dat ze lijdt aan kanker. De prinses maakte daarmee een einde aan wekenlange speculaties over haar gezondheid. Catherine was sinds een buikoperatie in januari niet meer in het openbaar gezien.