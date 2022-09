York stelt onthulling beeld van Elizabeth uit

In de Engelse stad York is de onthulling van een standbeeld van de Britse koningin Elizabeth uitgesteld, als teken van respect voor de periode van nationale rouw die momenteel geldt in het Verenigd Koninkrijk. Het beeld bij de plaatselijke kathedraal zou eigenlijk vrijdag onthuld worden door de aartsbisschop van York, Stephen Cottrell, maar dat is volgens Britse media nu tot nader order uitgesteld.

Het standbeeld is gemaakt door een lokale steenhouwer en was bedoeld om het platina jubileum van de koningin te vieren, wat ze bereikte toen ze afgelopen februari zeventig jaar op de troon zat. De koningin heeft zelf nog de keuze gemaakt voor het uiteindelijke ontwerp, dat is gemaakt van kalksteen.

Elizabeth overleed op 8 september op 96-jarige leeftijd. Haar uitvaart was afgelopen maandag.