Zaak van prins Harry tegen uitgever Daily Mirror start in mei

De rechtszaak die prins Harry heeft aangespannen tegen de Britse uitgeverij Mirror Group Newspapers (MGN) begint in mei. Dat heeft een rechter volgens persbureau Reuters woensdag bepaald in het hooggerechtshof van Londen. Een exacte startdatum is nog niet bekendgemaakt.

Harry beschuldigt de uitgever van kranten als de Daily Mirror ervan tussen 1996 en 2011 zijn telefoon te hebben gehackt en zo telefoontjes te hebben afgeluisterd. De prins zegt dat hierdoor artikelen zijn gepubliceerd die veel impact hadden op zijn relaties met vrienden en familie. Hij eist een schadevergoeding.

De hertog van Sussex haalt al jaren uit naar de Britse pers. De prins stelt de media medeverantwoordelijk voor de dood van zijn moeder Diana, die in 1997 bij een achtervolging door de paparazzi om het leven kwam tijdens een auto-ongeluk. De vele media-aandacht voor zijn relatie met Meghan en “racistische” uitingen over zijn vrouw gaf hij ook als belangrijke reden voor zijn stap terug binnen het Britse koningshuis en emigratie naar de Verenigde Staten.