Zara Tindall koestert herinneringen aan oma koningin Elizabeth

Zara Tindall koestert de herinneringen aan haar vorig jaar overleden oma, koningin Elizabeth. “Als je iemand verliest die zo’n enorme invloed heeft op je leven, laat dat een gat achter”, zegt de dochter van prinses Anne in een interview met de Australische editie van Women’s Weekly.

“We hebben allemaal enorm veel geluk dat we haar zo lang om ons heen hebben gehad. Als je klein bent, denk je altijd dat je grootouders stokoud zijn, terwijl ze helemaal niet zo oud zijn. En als je volwassen wordt, zijn ze echt oud. Dus we hebben veel geluk gehad dat we haar zo lang hebben meegemaakt (…) We zijn er enorm dankbaar voor.”

Elizabeth stierf in september 2022 op 96-jarige leeftijd. Volgens Tindall was de invloed die de koningin had op haar eigen drie kinderen, die ze kreeg met oud-rugbyer Mike Tindall, eveneens groot. Haar dochters Mia (9) en Lena (5) herinneren zich haar nog goed, zo stelt ze. “Lucas (2, red.) niet, maar de meiden zeker. Ze was onderdeel van onze vakanties en familietijd.”