Zelenski voor het eerst sinds 2020 weer op Buckingham Palace

Het Britse hof heeft meer details vrijgegeven over de ontmoeting tussen koning Charles en de Oekraïense president Volodimir Zelenski, later op woensdag.

De BBC meldt dat de ontmoeting in de middag plaatsvindt op Buckingham Palace. Zelenski zal volgens de Britse omroep worden verwelkomd in de zogeheten quadrangle van het paleis, de binnenplaats, voordat hij samen met de koning naar binnen gaat.

Zelenski was in 2020 voor het laatst op Buckingham Palace. In oktober van dat jaar had hij er met zijn vrouw Olena Zelenska een ontmoeting met prins William en zijn vrouw Catherine.