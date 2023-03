Zoon Edward is nieuwe graaf van Wessex

James, de 15-jarige zoon van de Britse prins Edward, heeft nu zijn vader hertog van Edinburgh is eveneens een nieuwe titel gekregen. Hij mag zich nu de nieuwe graaf van Wessex noemen, de titel die zijn vader tot vrijdag had.

De zoon van Edward was tot vrijdag burggraaf van Severn. Voor zijn 19-jarige zus Louise verandert er niets.

Volgens Britse media hoeft James niet te verwachten dat hij later hertog van Edinburgh wordt als zijn vader overlijdt. De titel was in het verleden erfelijk maar gaat in dit geval terug naar de kroon.

Koning Charles maakte vrijdag bekend dat zijn broer Edward de nieuwe hertog van Edinburgh is. Die titel behoorde eerst toe aan zijn vader prins Philip, die in april 2021 overleed. Na het overlijden van Philip erfde Charles korte tijd de titel maar hij maakte er nooit gebruik van.