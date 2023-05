Zuid-Afrikanen willen diamant in koninklijke Britse scepter terug

Een aantal Zuid-Afrikanen wil dat het Verenigd Koninkrijk een van de grootste diamanten ter wereld aan het land teruggeeft. Deze zogenoemde Star of Africa is voor een deel verwerkt in de koninklijke scepter die koning Charles zaterdag tijdens zijn kroning in Londen zal vasthouden.

De Cullinan-diamant, zoals hij officieel heet, werd in 1905 ontdekt in Zuid-Afrika en destijds door de koloniale overheid overhandigd aan het Britse koningshuis. Zuid-Afrika viel toen nog onder het gezag van het Verenigd Koninkrijk. Een deel van de steen werd verwerkt in de scepter en een kleiner deel van de diamant in de kroon.

Mothusi Kamanga, een activist en advocaat uit Johannesburg, is een onlinepetitie gestart om de diamant terug te halen naar het land. “De diamant moet terugkomen naar Zuid-Afrika. Het moet een teken zijn van onze trots, ons erfgoed en onze cultuur”, zegt hij. Inmiddels hebben zo’n 8000 mensen de petitie ondertekend. “Ik vind dat hij terug moet keren naar huis, want uiteindelijk hebben ze de steen van ons afgepakt toen ze ons onderdrukten”, vindt voorstander Mohamed Abdulahi die de petitie ondertekende.

De beroemde diamant heeft ook een linkje met Nederland. De Amsterdamse firma Asscher sleep de steen op verzoek van het Britse koningshuis. De Cullinan geldt als een van de grootste diamanten die tot nu toe op aarde is gevonden.