Felipe bezoekt NAVO-centrum voor geïmproviseerde explosieven

De Spaanse koning Felipe bezocht maandag een expertisecentrum over geïmproviseerde explosieven. Op X deelde het Spaanse koninklijk huis beelden van Felipe die handen schudt met de werkzame militairen van het zogenoemde Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos Improvisados (C-IED COE). De koning bezocht het centrum naar aanleiding van een accreditatie van de NAVO.

Het expertisecentrum, dat 25 kilometer buiten hoofdstad Madrid ligt, is gericht op het tegengaan van het gebruik van geïmproviseerde explosieven door bijvoorbeeld terroristen en ondergrondse netwerken. Met de nieuwe accreditatie wordt het centrum officieel onderdeel van de NAVO-inspanningen op dit gebied.

Maandag is ook de zeventiende verjaardag van Felipes jongste dochter, Infanta Sofía. Het is de eerste keer dat zij haar verjaardag niet in haar thuisland viert, aangezien zij een opleiding volgt aan het United World College of the Atlantic in Wales, waarop ook haar oudste zus Leonor en prinses Alexia zaten.