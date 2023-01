Felipe wijst strijdkrachten op belang van eensgezindheid

De Spaanse koning Felipe heeft maandag in een toespraak tijdens de jaarlijkse viering van het zogeheten Pascua Militar stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. Tijdens de ceremonie in het koninklijk paleis in Madrid werden de landmacht, de luchtmacht, marine en de Guardia Civil geëerd.

“Het jaar 2022 zal voor eeuwig worden gemarkeerd door de ongerechtvaardigde, illegale en brute Russische invasie van Oekraïne, die een serieus gevaar vormt voor de veiligheid van Europa”, zei Felipe onder meer. “Het lijdt geen twijfel dat dit conflict ons allemaal raakt, en dat onderstreept het belang van het handhaven van eensgezindheid met onze partners en bondgenoten.”

De Spaanse vorst, die werd vergezeld door zijn vrouw koningin Letizia, zei in zijn toespraak verder zeer trots te zijn op het werk van de Spaanse militaire noodeenheid (UME). Hij wees daarbij op de hevige natuurbranden waar Spanje in 2022 mee te maken kreeg. “Ik geloof dat het verdiend is om stil te staan bij het harde en uitzonderlijke werk dat de mannen en vrouwen van de UME afgelopen zomer hebben verzet. Ik geloof dat wij allemaal, het leger en de Spaanse samenleving als geheel, weer zeer trots en dankbaar mogen zijn.”

Voor de viering op het paleis in Madrid waren verschillende vertegenwoordigers van de strijdkrachten uitgenodigd. Ook onder anderen de Spaanse premier Pedro Sánchez en minister van Defensie Margarito waren bij de ceremonie aanwezig.

Het Pascua Militar, letterlijk militair Pasen, is een militaire traditie die teruggaat tot de achttiende eeuw. Elk jaar worden de strijdkrachten op 6 januari in het zonnetje gezet op het paleis.