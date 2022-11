Filip benoemt rol van Zwitserland in Belgisch koningshuis

De Belgische koning Filip heeft op het staatsbanket, op de eerste dag van het staatsbezoek van Zwitserland aan België, benoemd hoe belangrijk Zwitserland is voor het Belgische koningshuis. Zo benadrukte Filip onder andere hoe zijn grootvader koning Leopold III in Zwitserland leefde na de Tweede Wereldoorlog.

“Zijn kinderen gingen in die jaren naar school in Zwitserland”, aldus Filip. “Mijn oom heeft daar zijn opleiding afgerond en ook mijn vader, koning Albert, heeft dierbare herinneringen aan zijn jeugd in Zwitserland.” Ook haalde Filip twee tragische gebeurtenissen aan waardoor België en Zwitserland verbonden zijn. Zo overleed Filips grootmoeder Astrid in 1935 in Küssnacht, een Zwitserse gemeente. “Ook het verschrikkelijke busongeluk in Sierre in 2012, waardoor meerdere Belgische slachtoffers zijn gevallen.”

Koning Filip en zijn vrouw Mathilde ontvingen het presidentieel paar op het koninklijk paleis in Brussel. Het Zwitserse staatsbezoek aan België duurt tot en met vrijdag. Op de planning staat een ontmoeting met premier Alexander De Croo en de Brusselse burgemeester Philippe Close. Ook bezoekt de Zwitserse president de Luikse Sint-Pauluskathedraal en het Groot Begijnhof in Leuven.