Frederik en Mary beginnen aan eerste staatsbezoek

De Deense koning Frederik en koningin Mary beginnen maandag aan hun eerste staatsbezoek. Het koningspaar is tot en met dinsdag in Zweden. Frederik en Mary leggen het bezoek af met het koninklijke jacht Dannebrog.

Het staatsbezoek is de eerste officiële ontmoeting met de Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia sinds Frederik in januari koning van Denemarken werd. Het is bovendien het eerste Deense staatsbezoek aan Zweden sinds het staatsbezoek van koningin Margrethe en prins Henrik in 1985.

Frederik en Mary ontmoeten tijdens het staatsbezoek onder anderen vertegenwoordigers van het Zweedse parlement en de Zweedse regering. Ook staat een bezoek aan het Noords museum op de agenda.

Volgende week staat opnieuw een staatsbezoek op het programma van het Deense koningspaar. Op 14 en 15 mei reizen Frederik en Mary naar Noorwegen.