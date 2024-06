Hoofdredacteur Anneliese Bergman over werken met royals: ‘Die opmerking is me altijd bijgebleven.’

Sinds een paar maanden is Anneliese Bergman hoofdredacteur van Vorsten en in haar carrière heeft ze met menig Oranje samengewerkt. Ze deelt haar ervaringen en haar kijk op het koninklijk huis, Máxima en Vorsten.

Eerste koninklijke herinnering

‘Ik ben van de generatie defilés op Paleis Soestdijk. Ik was zelf nog heel jong toen ik koningin Juliana zag zwaaien vanaf het bordes, al die cadeautjes en rondrennende prinsjes en prinsesjes.’

Koninklijke collega’s

‘Al in 1998 werkte ik met prinses Margriet samen, ze was gasthoofdredacteur voor het jubileumnummer van Margriet waar ik destijds hoofdredacteur was. In haar kleurrijke woonkamer in Huis het Loo bespraken we de producties waarbij ze betrokken was. Ik herinner me dat meneer Pieter van Vollenhoven fan was van het blad en graag zijn hulp aanbood bij het meedenken. Later werkte ik ook met prinses Christina, wat me bijbleef is haar liefde voor klassieke muziek.’

Prinsessenwijsheid

‘Ik dineerde eens met prinses Laurentien en haar moeder om haar te bedanken voor haar gasthoofdredacteurschap bij wederom Margriet. Ze vertelde dat ze nooit op reis ging zonder voor haar toen nog kleine kinderen een handgeschreven kaartje achter te laten met een lieve en persoonlijke boodschap. Ze zei: ‘ik weet nooit of ik weer terugkom.’ Ik vond het zo bijzonder dat ze daar zo over na dacht, die opmerking is me altijd bijgebleven’

Oneindig boeiend

‘Hoe houden de royals het leven vol dat ze leiden? Dat vraag ik me regelmatig af. De unieke levens, de protocollen en de bijzondere toewijding die ze hebben. Ik kijk ook met plezier naar de mode, de smaak van de royals en de verschillen tussen de verschillende koningshuizen. Dat gezegd hebbende, wat zijn wij gezegend met onze modekoningin. Ik vind het spannend hoe ze zich laat zien in haar kledingstijl.’

Máxima

‘Hoe mooi kan iemand zijn, zowel van buiten als binnen! Ik ken haar niet persoonlijk, maar ik zie graag hoe ze ongeacht haar stemming hartelijk kan zijn naar iedereen. De aandacht, de rust, de selfies met kinderen. Dat doet ze altijd blij en positief. De onderwerpen die ze zoekt om in te investeren, van ondernemerschap van vrouwen in Ethiopië tot mentale gezondheid van Nederlandse jongeren: ze kiest wat ze kiest. Ze neemt zelf de regie en dat vind ik heel professioneel. Zoals veel mensen vind ik haar geweldig. Ik zie een sportieve vrouw die van muziek houdt. Ik snap dat de koning smoorverliefd op haar is geworden.’

Editorial

‘De vaste lezers van het magazine hebben het al gemerkt, de klassieke editorial waarin de hoofdredacteur een nieuw nummer opent is geen vast onderdeel meer in Vorsten. Ik mag werken met een heel bevlogen redactie en zeer kundige freelancers. Daarom hebben we nu in iedere editie een editorial waar de hele redactie, inclusief freelancers een bijdragen aan kunnen leveren. Zo kan de lezer naast de hoofdredacteur ook de andere redactieleden leren kennen. Dat vind ik wel zo van deze tijd.’

Vorsten

‘Ik vind -als kersverse hoofdredacteur- Vorsten geweldig goed gemaakt, er spreekt blijheid en positivisme uit. Vorsten gaat goed mee met de tijden die veranderen. We schrijven over jonge prinsessen, Amalia die haar veiligheid in een nieuw land vindt. We houden oog voor de veranderende samenleving, en het perspectief dat daarbij komt kijken. Ik ben heel blij met de trouwe lezers en abonnees die al jaren met ons meegaan. En natuurlijk ben ik ook trots op de meer dan 110.000 volgers die Vorsten op Instagram heeft. We zijn er immers voor alle generaties.’

Anneliese was eerder hoofdredacteur bij onder meer Margriet en Psychologie Magazine en als uitgever heeft ze een breed scala aan tijdschriften onder haar hoede genomen. Van vtwonen tot Libelle en van Ouders van Nu tot Nouveau.