Koning Abdullah belt met Charles en Erdogan over Gaza en Israël

Koning Abdullah van Jordanië heeft het woensdag in een telefoongesprek met koning Charles gehad over de situatie in Israël en de Gazastrook, meldt het hof op X. De vorsten spraken onder meer over de noodzaak om het internationaal humanitair recht te respecteren, waarbij er een einde moet komen aan het treffen van burgerdoelwitten. Ook belde de 61-jarige koning met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

In die gesprekken kwam de fors verslechterde verhouding tussen de Palestijnen en de Israëli’s ter sprake, staat in het bericht. Door het opgelaaide geweld, dat begon met de aanval van Hamas zaterdag, is het totaal aantal doden aan beide kanten ook na bombardementen van Israël inmiddels opgelopen tot boven de 2000. Samen met Erdogan sprak Abdullah het voornemen uit om zich internationaal in te spannen, om zo te voorkomen dat de situatie nog verder escaleert.

Eerder op de dag sprak Abdullah zijn eigen parlement toe over die geweldsgolf. Daar zei hij onder meer dat door het geweld van de afgelopen dagen de regio geen “stabiliteit, veiligheid en vrede” zal kennen. Vrede in het Midden-Oosten zou volgens hem alleen mogelijk zijn bij de totstandkoming van een onafhankelijke Palestijnse staat naast Israël.