Oorlog in Gaza ook ter sprake tijdens bezoek Abdullah aan Rwanda

Tijdens zijn officiële bezoek aan Rwanda zal de Jordaanse koning Abdullah zondag onder meer praten over de oorlog tussen Israël en Hamas in de Gazastrook, meldt staatspersbureau Petra. De reis volgt na de komst van de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken in Jordanië eerder op de dag. De 61-jarige vorst riep hem op druk uit te oefenen op Israël, om het land zo tot een onmiddellijk staakt-het-vuren te bewegen.

Het is voor Abdullah de eerste keer dat hij Rwanda bezoekt. Met president Paul Kagame zal hij het, naast de situatie in het Midden-Oosten, ook hebben over hoe de recent aangehaalde banden versterkt kunnen worden. Beide landen tekenden februari vorig jaar overeenkomsten op het gebied van politieke samenwerking, hoger onderwijs, gezondheidszorg en ook werd een akkoord bereikt over verschillende soorten visumvrijstellingen.

Hoelang het bezoek van Abdullah aan Rwanda duurt is niet bekendgemaakt.