Rajwa heeft eerste optreden als prinses achter de rug

De kersverse Jordaanse prinses Rajwa heeft haar eerste officiële taak als prinses afgerond. Samen met haar man kroonprins Hoessein en haar schoonouders koning Abdullah en koningin Rania was ze aanwezig op de economische conferentie Sun Valley in de Verenigde Staten.

Rania deelt via Instagram enkele beelden van het bezoek. Het lijkt alsof het viertal de kledij op elkaar heeft afgestemd want ze zijn allen in het blauw gekleed.

Hoessein en Rajwa traden begin juni in het huwelijk. Bij de ceremonie waren ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia aanwezig.