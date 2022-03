Koning en koningin openen Koningsspelen dit jaar in Delft

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima openen 22 april de Koningsspelen vanuit Delft. In de ochtend geeft het paar vanaf de Brede School Poptahof het startsein voor de tiende editie met het thema ‘Voel je fit!’. Het paar ontbijt met de kinderen daar, waarna de basisschoolleerlingen net als in de rest van het land gaan sporten.

In de wijk Poptahof in Delft wonen zo’n 2800 mensen met meer dan dertig verschillende nationaliteiten. In de brede school zijn twee basisscholen, een peuterspeelzaal, een kinderopvang en een tafeltennisvereniging gevestigd. Beide basisscholen doen mee aan de activiteiten, in totaal met 470 kinderen.

In 2013 werden de Koningsspelen voor het eerst georganiseerd ter ere van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Het doel is kinderen in het basisonderwijs en hun ouders te laten zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk en leuk zijn. Tijdens de tiende editie van de Koningsspelen doen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst meer dan een miljoen kinderen mee vanuit Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en in het buitenland. Initiatiefnemers van de sportieve dag zijn de Krajicek Foundation en de Johan Cruyff Foundation.